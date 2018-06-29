В Швеции чернокожий любитель показать гениталии детям отделался штрафом

В Швеции освободили чернокожего официанта, который показал шестилетнему мальчику свой пенис. Об этом сообщает Voice of Europe.

Выходцу из Гамбии предстоит выплатить штраф в размере 404 евро, а также еще 77 евро в фонд борьбы против сексуального насилия над детьми.

11 мая 2017 года женщина с двумя детьми зашла в одно из кафе в городе Соллентуна. Находясь около кассы, она увидела, как перед ее сыном оголился один из сотрудников заведения.

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Ребенок впоследствии рассказал полиции, что африканец вначале задрал футболку и показал свой живот, а потом схватился за штаны и приспустил их.

Обвиняемый впоследствии заявил, что «показал ребенку только часть полового органа», поскольку сам мальчик попросил его об этом. Подтвердил ли эту информацию шестилетний ребенок, не уточняется.

«Я подумал, что он заинтересовался моим цветом кожи», — рассказал африканец. Как отмечает издание, суд ему поверил.

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