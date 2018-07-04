Кремль отреагировал на прогноз экономического краха России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы экспертов Bank of America об угрозе масштабного экономического кризиса в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 4 июля.

«Я не знаю, чем они руководствовались, поэтому я не стал бы вступать с ними в какую-то дискуссию», — сказал представитель Кремля.

На реплику журналиста о том, будет ли все хорошо, Песков ответил: «Наверняка».

Аналитики Bank of America считают, что мир может погрузиться в сильный экономический кризис, аналогичный тому, что произошел 20 лет назад. На это якобы указывают тренды на мировых рынках. В связи с этим России предрекли повторение дефолта 1998 года.

В начале июня о грядущем мировом финансовом кризисе предупреждал Всемирный банк. Организация отмечала, что в ближайшие пару лет глобальных потрясений ожидать не стоит, однако после 2019 года ситуация может оказаться весьма тревожной.

17 августа 1998 россиянам объявили о введении ряда мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики. Фактически это означало дефолт и девальвацию рубля.

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