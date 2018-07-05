В Москве выступит Egyptian Lover

В Москву приедет американский музыкант Egyptian Lover. Об этом сообщается на Facebook-странице мероприятия.

«Помимо лайва электро-фараон берет на себя диджейскую миссию и, без сомнения, роль ЭмСи», — говорится в публикации.

Вечеринка «Стражи беспорядка» пройдет 6 июля в Squat ¾. Помимо Egyptian Lover, в лайн-апе заявлены Kedr livanskiy, Burago, Kassir, Piper Spray, Prisheletz, Sestrica, Bvoice, chizh, Dj Chagin, Low808, Module Werk и Rozet.

Билеты можно приобрести по ссылке. Выиграть проходки, а также комплименты от Ballantine’s, можно, выполнив условия в публикации.