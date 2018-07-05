Google возложил вину за утечку документов на россиян

Google прокомментировала ситуацию с индексацией файлов с сервиса Google Docs в поисковиках. Ответ корпорации опубликован в официальном блоге российского подразделения.

Накануне пользователи обратили внимание, что в поиске «Яндекса» отображаются файлы, не защищенные настройками приватности, в том числе важные документы с паролями и прочей чувствительной информацией. В Google подчеркнули, что сервис работает корректно, а проблема кроется в настройках, которые задают сами владельцы документов.

«Поисковые системы могут индексировать только те документы, которые намеренно были сделаны их владельцами публичными, или когда кто-либо публикует ссылку на документ, владелец которого сделал его доступным для поиска и просмотра всем в интернете», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Google напомнили, что инструкция по установке ограничений находится в открытом доступе. При этом в корпорации не уточнили, как файлы с настроенным «доступом по ссылке», публикация которой происходила только в личных сообщениях, оказались проиндексированы: это заметили несколько пользователей, которые обнаружили, что их документы оказались доступны другим людям.

В процессе анализа ситуации автор Telegram-канала WebAnalytics узнал, что некоторые пользователи сталкивались с подобной проблемой до этого, и обнаружил инструкцию по корректному выставлению настроек.

В ночь на 5 июля сразу несколько крупных сообществ в Twitter и Telegram заметили, что «Яндекс» начал индексировать Google Docs. Поиск по чужим документам был доступен около часа, позднее компания закрыла подобную возможность. В «Яндексе» заверили, что в поисковик попадает только открытая часть интернета, и добавили, что связались с Google и предупредили о проблеме.

Позднее пользователи сети выяснили, что индексация происходит в поисковых машинах других компаний.

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