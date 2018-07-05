Интернет и СМИ
 
Последние новости
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
В России рассказали о боевом опыте Су-57
Сотрудницу фонда матери Терезы арестовали из-за проданного ребенка
Россия предложила запретить США проводить соревнования
Названы причины повышенной усталости в отпусках
Филиппинец казнил таракана на электрическом стуле
В индийском штате животным дали права
В Киеве придумали «идеальный» план возвращения Донбасса
Российский полицейский уговаривал клиента оплатить проститутку
Новости партнеров

Google возложил вину за утечку документов на россиян

Перейти в «Мою Ленту»

Google прокомментировала ситуацию с индексацией файлов с сервиса Google Docs в поисковиках. Ответ корпорации опубликован в официальном блоге российского подразделения.

Накануне пользователи обратили внимание, что в поиске «Яндекса» отображаются файлы, не защищенные настройками приватности, в том числе важные документы с паролями и прочей чувствительной информацией. В Google подчеркнули, что сервис работает корректно, а проблема кроется в настройках, которые задают сами владельцы документов.

«Поисковые системы могут индексировать только те документы, которые намеренно были сделаны их владельцами публичными, или когда кто-либо публикует ссылку на документ, владелец которого сделал его доступным для поиска и просмотра всем в интернете», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Google напомнили, что инструкция по установке ограничений находится в открытом доступе. При этом в корпорации не уточнили, как файлы с настроенным «доступом по ссылке», публикация которой происходила только в личных сообщениях, оказались проиндексированы: это заметили несколько пользователей, которые обнаружили, что их документы оказались доступны другим людям.

В процессе анализа ситуации автор Telegram-канала WebAnalytics узнал, что некоторые пользователи сталкивались с подобной проблемой до этого, и обнаружил инструкцию по корректному выставлению настроек.

В ночь на 5 июля сразу несколько крупных сообществ в Twitter и Telegram заметили, что «Яндекс» начал индексировать Google Docs. Поиск по чужим документам был доступен около часа, позднее компания закрыла подобную возможность. В «Яндексе» заверили, что в поисковик попадает только открытая часть интернета, и добавили, что связались с Google и предупредили о проблеме.

Позднее пользователи сети выяснили, что индексация происходит в поисковых машинах других компаний.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Предыстория: «Яндекс» проиндексировал Google Docs и раскрыл тайны пользователей
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Яндекс объяснился за раскрытые тайны пользователей
«Яндекс» проиндексировал Google Docs и раскрыл тайны пользователей
Россияне пожаловались на сбои в работе Google
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:08 4 июля

Неприкасаемые

Северной Корее не нужны ядерные бомбы. У Ким Чен Ына есть кое-что помощнее
14:31Сегодня

«Закон Яровой» вынудил операторов принять помощь из-за рубежа

14:18Сегодня

Мемы спасли от исчезновения

15:25Сегодня

Российский Су-25 сделали символом независимости США

Интернет и СМИ00:49 1 июля

«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»

Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
11:35Сегодня

Около миллиона пользователей оказались обмануты социальной сетью и не заметили

13:33Сегодня

Кота-гимнаста «превратили» в опасное оружие

11:36Сегодня

«Яндекс» поборется с соцсетями

Интернет и СМИ

Через край

Россиянам нужны новые эмоции. И вот где их взять
01:48Сегодня

Яндекс объяснился за раскрытые тайны пользователей

08:01Сегодня

У самого опасного интернет-оружия появился конкурент

06:52Сегодня

Блогер прикинулась беременной и разочаровалась в людях

Россия
«Я с мертвым сыном на руках побежала»
Она растит инвалида. Полицейские хотят посадить ее из-за запрещенного лекарства
«Люди не любят рожать без перерыва»
Россиян перестал интересовать секс. Но мы не вымрем
«Пациент мертв, но сведений об этом нет»
Россияне умирают от рака. Статистика это скрывает?
Российский полицейский уговаривал клиента оплатить проститутку
Оппозиционер сбежал из Нигерии на ЧМ в Москву и попросил убежища
Россиянка не дождалась скорой помощи и умерла
Россиянке в морге выдали почерневший труп матери
Все материалы
Мир
«Новичок» снова ударил по Британии
Новые жертвы на грани смерти. С отравления Скрипалей прошло четыре месяца
В индийском штате животным дали права
Россия предложила запретить США проводить соревнования
Британцы отравились «Новичком» в новом месте
Сирия отвоевала кусок границы с Иорданией
Недетский мир
Дети под опиумом вкалывают и умирают. Европа не против
Демон криминала
Его жизнь круче боевиков. Из тюрьмы он сбежал на вертолете
Все материалы
Бывший СССР
«Пусть Москва лежит в руинах»
Украинские националисты учат детей убивать русских
Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Украинская мать задумала продать сына ради покупки жилья
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Кандидата в президенты Грузии оставили без страуса
В стенах Верховной Рады открылась прославляющая Гитлера выставка
В Киеве разъяснили необходимость изучения русского языка
Все материалы
Экономика
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
«Газпром» попытался объяснить арест «Северного потока» в Швейцарии
Подсчитаны потери россиян от повышения НДС
Простые секреты правильной пищи
Легче купить правильную еду, чем заставить себя ее готовить
Короткое замыкание
Они изменили мир и спасли Ленина, но их сгубила жадность
Нефтяников обложили новым 50-процентным налогом
Россиян сочли бесполезными трудоголиками
Все материалы
Силовые структуры
Отфутболили
Что случается с иностранными болельщиками в России: коварный тест
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Повредившего картину Репина вандала отправят к психиатрам
Прокуроры смогут отправлять россиян в психбольницы через суд
Массовая драка сибирских подростков попала на видео
Четвертый за неделю зек сбежал из красноярской колонии
Все материалы
Наука и техника
«Россия скатывалась в Cредневековье»
Зачем большевики утопили в крови древнейший русский город
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Полетали и хватит
«Роскосмос» отдаст все за самую бесполезную ракету России
Минобороны рассказало о рекорде советской субмарины
В России рассказали о боевом опыте Су-57
За один F-35 дали 2,5 Су-57
Создателя «Адмирала Кузнецова» ликвидируют
Все материалы
Спорт
Капитан Ураган
У Англии новый герой. Он разносит соперников и творит историю
Футболист сборной России назвал главный козырь команды
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
Бразильца из сборной России захотел купить испанский клуб
Роналду согласился перейти в «Ювентус»
Украинский клуб выгнал поддержавшего сборную России 19-летнего вратаря
Дзагоев сможет сыграть с Хорватией
Все материалы
Культура
Капкан эволюции
Почему женщины влюбляются в геев и возможен ли идеальный брак без любви
«Думала, что умру при виде Рианны»
Сара Полсон о «8 подругах Оушена» и «Американской истории ужасов»
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
Вокалистка Garbage Ширли Мэнсон рассказала о наслаждении от мазохизма
Голливудский актер рассказал об измене возлюбленной с Пчелой из «Бригады»
Умер автор девятичасового фильма о зверствах нацистов в лагерях смерти
Панин опубликовал фото голого Цоя с девушками и посетовал на травлю
Все материалы
Интернет и СМИ
Неприкасаемые
Северной Корее не нужны ядерные бомбы. У Ким Чен Ына есть кое-что помощнее
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Простите, парни, что поливал вас дерьмом на каждом углу»
Россия уделала Испанию на чемпионате мира. Вся страна в шоке и ликует
«Закон Яровой» вынудил операторов принять помощь из-за рубежа
Российский Су-25 сделали символом независимости США
Около миллиона пользователей оказались обмануты социальной сетью и не заметили
«Яндекс» поборется с соцсетями
Все материалы
Ценности
Парни в фуражках
Их боялись, над ними смеялись, но им подражали
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Под мостом
Воровские звезды, купола и много мата: грузинский авторитет удивил Париж
Выпущены «облитые кровью» джинсы
Меган Маркл начала вредить брендам
Платье и шляпа как у Меган Маркл пошли нарасхват
Дизайнер посадил в первый ряд обвиненного в изнасилованиях блогера
Все материалы
Путешествия
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Облака изысканной кухни
В популярном московском ресторане появился новый шеф
«Натали Турс» начала выплату компенсаций
Названы причины повышенной усталости в отпусках
Раскрыты малоизвестные факты о еде в самолетах
Пассажирам позволили путешествовать без паспортов
Все материалы
Из жизни
«Повезло, что я не вмазал ей по лицу»
Уличные банды устроили рэп-террор. Не щадят даже бабушек
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Канадец спас детей от белого медведя и погиб
Из музея в Голландии украли смертельный яд
Девочка с церебральным параличом спасла упавшего в бассейн годовалого брата
Учительница осталась без секса на 15 лет из-за редкой болезни
Все материалы
Доработанные суперУАЗы
Ульяновские внедорожники, которые «прокачали» иностранцы
За Йоахима Лева
Немцы порвали «бензиновый» рекорд гонки Пайкс Пик на электромобиле
Внедорожники из суперкаров
Раньше они разгонялись до 300 км/ч, а теперь могут это делать и на бездорожье
Это тоже Mercedes?
Мерседесы, о существовании которых никто не догадывается
Появились изображения интерьера нового Mercedes-Benz GLE
Появились все подробности о новом Suzuki Jimny
Lada Vesta стала самым популярным автомобилем России
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы