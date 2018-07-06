Девушки покажут ноги в прозрачных брюках

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Британский производитель женской одежды Pretty Little Thing выпустил полностью прозрачные брюки на молнии под названием Transparent zip front trousers. Об этом сообщает Metro.

По информации на официальном сайте бренда, вещь сделана из 100-процентного пластика и доступна в семи размерах. «В этих брюках ты будешь выглядеть как угодно, только не прозрачно», — говорится в описании к продукту.

Брюки из прозрачного пластика продаются по цене 39 долларов (2 475 рублей).

В июне в интернет-магазине Pretty Little Thing появились джинсовые шорты с дырками на ягодицах. Короткие летние шорты с завышенной талией доступны в двух цветах: синем и черном. По информации бренда, за первые два дня продаж куплено 25 единиц этой модели.

В мае популярные прозрачные туфли из полиэтилена признали опасными для здоровья. По словам доктора Рока Позитано, главы нью-йоркской клиники, специализирующейся на заболеваниях ног, вещь может нанести серьезные вред здоровью из-за низкой воздухопроницаемости.

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