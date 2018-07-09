В Германии сирийцы-антисемиты напали на сирийца

В Берлине десять человек арестовали за антисемитскую атаку в одном из парков города. Об этом сообщает Welt.

Молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет избили 25-летнего сирийца-иудея после того, как он попросил у них зажигалку. Как пишет издание, на шее пострадавшего правонарушители заметили цепочку со звездой Давида. Один из них сорвал ее и несколько раз ударил пострадавшего в голову. Когда тот попытался убежать от нападавших, его догнали и продолжили избивать.

Шестеро из арестованных сирийцы, трое — немцы, национальность еще одного не уточняется.

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Полицейские арестовали часть нападавших, остальным удалось сбежать с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, об угрозе его жизни не сообщается.

Берлинский центр исследования и информации по антисемитизму (RIAS) нашел 947 злоупотреблений, связанных с антисемитизмом в 2017 году, из них 18 связаны с физическими нападениями. В 2016 таких случаев было зафиксировано 590.

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