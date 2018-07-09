МИД предложил ЦРУ обновить карту России в посте о ЧМ-2018

Посольство России в США иронично ответило на пост Центрального разведывательного управления в Twitter о чемпионате мира. Дипломаты предложили сотрудникам ЦРУ обновить географическую карту страны-хозяйки мундиаля и статистику с учетом Крыма и его жителей.

Управление ранее выложило твит с поздравлениями участников четвертьфинала турнира и представило карточки с краткой информацией о каждой стране. При этом карта России приводилась без Крыма. В тексте отмечалось, что площадь принимающего чемпионат государства составляет 17 098 242 километра, а его население — 142,3 миллиона человек.

«Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите карту и данные. Население: 146,9 миллионов (на январь 2018-го). Площадь территории: 17 125 191 километр», — написало посольство в своем Twitter.

Россия вышла в четвертьфинал турнира, обыграв сборную Испании в серии послематчевых пенальти, однако потом в такой же серии уступила хорватам.

Чемпионат продлится до 15 июля.

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