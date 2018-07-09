Отсутствие подзаконных актов помешало банкам работать с электронными закладными

Российские банки пока не получили возможности заключать ипотечные сделки с использованием бездокументарных ипотечных закладных, закон о начале обращения которых вступил в силу с 1 июля. Об этом сообщили «Ленте.ру» источники в нескольких российских кредитных организациях.

Закон № 328-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подписанный 25 ноября 2017 года президентом РФ В.В. Путиным, предусматривает начало обращения электронных ипотечных закладных с 1 июля 2018 года.

Теоретически, с этой даты банки должны были получить возможность заключать ипотечные сделки с использованием электронных ипотечных закладных, а Росреестр — начать регистрировать их и направлять в депозитарии с помощью электронных каналов межведомственного взаимодействия.

Как ожидается, это должно позволить заемщикам и банкам полностью отказаться от посещения многофункциональных центров (органов государственной регистрации) для подачи на регистрацию и получения зарегистрированных документов при покупке жилья в ипотеку. С указанной даты все должно происходить в электронном виде через систему межведомственного взаимодействия.

К указанной дате банки уже были готовы к использованию электронных ипотечных закладных. В частности, Сбербанк сообщил о выпуске первой электронной закладной по ипотеке, при этом она только направлена на регистрацию в Росреестр, информации о регистрации бумаги нет. Кроме того, Райффазенбанк сообщил о запуске сервиса, позволяющего подать документы на регистрацию прав на недвижимость в Росреестр в электронном виде. В банке «Российский капитал» (на 100 процентов принадлежит ДОМ.РФ) также рассматривается вопрос заключения первых сделок с выпуском электронных закладных. ДОМ.РФ ранее отмечал, что использование электронной закладной позволит повысить прозрачность и надежность рынка ипотечного кредитования. Кроме того, снижение расходов банков на анализ, хранение и передачу информации об ипотечных кредитах положительно скажется на ставках и повысит доступность ипотечного кредитования.

Однако, по данным источников «Ленты.ру», на данный момент банки такой возможности не получили, поскольку не принят ряд подзаконных актов, позволяющих Росреестру регистрировать электронные закладные. В частности, к таким документам относятся приказы Минэкономразвития об утверждении порядка взаимодействия депозитария и Росреестра в рамках хранения электронной закладной, утверждении форм заявлений о выдаче закладной, в том числе электронной, утверждении формы электронной закладной, утверждении порядка направления Росреестром уведомлений о погашении ипотеки. Это определено пунктом 11 статьи 13 закона об электронных закладных.

В публичном доступе на сегодняшний день таких документов нет.

Электронной закладной является бездокументарная ценная бумага, права по которой (на получение исполнения денежных обязательств, обеспеченных ипотекой, и право залога на имущество, обремененного ипотекой) закрепляются электронным документом. Обращение электронной закладной регулируется Федеральным законом № 328-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».