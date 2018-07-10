В ЮАР разбился пассажирский самолет

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Около 20 человек пострадали в результате крушения самолета недалеко от города Претория в Южно-Африканской республике. Об этом сообщает ABC News.

На месте крушения работают медики. По их словам, среди пострадавших есть те, кто находится в критическом состоянии.

В полиции сообщили, что самолет, вероятно, направлялся к аэропорту Уондербум и упал в восьми километрах от него. О причинах крушения пока не сообщается. Есть ли погибшие, также неизвестно.

Кадры с места катастрофы Twitter компания по оказанию скорой медицинской помощи EMR24.

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About 20 injured in South Africa charter plane crash
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