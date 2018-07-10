Париж стал опаснее для туристов

Власти Парижа предупредили туристов о группе мошенников, которые воруют в номерах гостиниц личные вещи. Об этом сообщает Express.

Преступники, которых уже окрестили «отельными крысами», нацелены на дорогие отели в оживленных районах города, куда приезжает много путешественников.

«Некоторые из них смешиваются с туристическими группами и крадут их багаж, а другие заселяются в отель под фальшивым именем и воруют из сейфов», — рассказал комиссар полиции Тони Мариет.

Он также предупредил, что это может произойти не только в популярных туристический районах, но и в спокойных частях города.

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В мае охранник лондонского аэропорта, проработавший там более 10 лет, поделился в интервью тем, как воруют личные вещи пассажиров во время досмотра. Сотрудник рассказал, что преступники крадут что-нибудь каждый день: ноутбуки, ювелирные украшения, кошельки. По его словам, многие мошенники бронируют самые дешевые авиабилеты, чтобы проникнуть в аэропорт и нажиться на рассеянных пассажирах.

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