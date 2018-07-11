Женщина спрятала змею в жестком диске

В международном аэропорту американского города Майами, штат Флорида, при досмотре багажа одного из пассажиров нашли змею, спрятанную внутри внешнего жесткого диска. Об этом сообщает издание Miami Herald.

Сумку с жестким диском везла женщина, направлявшаяся из Майами в Барбадос. Офицер Администрации транспортной безопасности США заметил в ее багаже некий органический объект. Он вызвал специалиста-взрывотехника, который вскрыл устройство и нашел внутри живого питона.

Материалы по теме Дичь какая Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут

На место происшествия вызвали сотрудника Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, который изъял пресмыкающееся. Владелицу жесткого диска оштрафовали. Ни она, ни питон так и не полетели в Барбадос.

В феврале сообщалось, что житель Мексики попытался переслать по почте живого тигренка. Хотя сопроводительные документы оказались в порядке, пересылку животного по почте признали жестоким обращением.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!