Назван самый безопасный этаж в отелях

Специалисты в индустрии путешествий рассказали на каких этажах в отеле селиться безопаснее всего, а также поделились другими советами, которые могут спасти в поездке жизнь. Об этом сообщает The Sun.

Автор книги о гостиницах Сара Шлихтер порекомендовала не селиться на первом этаже и добавила, что многие эксперты советуют выбирать между третьим и шестым этажами, так как они расположены достаточно высоко. «В них будет труднее проникнуть мошенникам, и они ближе к пожарным лестницам», — пояснила Шлихтер.

Помимо этого, следует всегда самостоятельно отслеживать по навигатору дорогу, по которой везет таксист, а также сообщать родственникам и друзьям о своих планах и передвижениях.

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Наличные деньги посоветовали хранить в обуви или колпачке от губной помады, а другие ценные вещи разложить по разным сумкам или карманам. «Если вы путешествуете один, то берите на ресепшене два ключа и положите один в кошелек, а другой в карман», — пишет издание.

В мае пилот самолета рассказал, что нужно делать пассажирам, чтобы выжить, когда самолет начинает падать. По словам капитана Boeing-787 Дейва Инча, необходимо всегда быть подготовленным к катастрофе: снять высокие каблуки, очки, ослабить галстуки и шарфы.

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