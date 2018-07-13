В Москве пройдут финальные показы иммерсивной оперы «Пиковая дама»

В Москве состоится финальная серия показов иммерсивной оперы «Пиковая дама» при поддержке бренда «Онегин». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Творческое объединение ALTRULION предлагает зрителям погрузиться в драматическое действие повести Александра Пушкина в особняке Гончарова — Филипповых на Яузской улице.

«Иммерсивная форма применительно к опере работает превосходно, само время просило нас создать этот синтез и мы уверены, что такой формат будет развиваться и мы увидим еще ни одну иммерсивную оперу. В том числе и от нас», — сообщил режиссер постановки Александр Легчаков.

Отмечается, что в одном из актерских составов роль Германна исполняет эстрадный артист Петр Налич. Остальные роли играют солисты и ведущие актеры московских театров. Билеты можно приобрести на сайте мероприятия.

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