Путин рассказал о рекордном количестве кибератак на Россию за месяц

Российские спецслужбы за время ЧМ-2018 отразили почти 25 миллионов кибератак. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями Центра международного сотрудничества Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности мундиаля, сообщается на сайте Кремля.

«В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу», — сказал он.

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Путин рассказал, что за этот период не было допущено ни одного серьезного происшествия, и благодаря работе спецслужб и правоохранительных органов иностранные гости чувствовали себя в безопасности, а законопослушные граждане не сталкивались с излишними барьерами и ограничениями. «Все процедуры, связанные с безопасностью, были надежны, но не создавали ненужных, излишних неудобств», — отметил он.

Российский лидер добавил, что к обеспечению безопасности мундиаля подключились 126 представителей из 55 спецслужб и правоохранительных органов 34 государств. «Такое взаимное доверие, опыт сотрудничества, партнерства правоохранительных органов и специальных служб исключительно важны сегодня. Ведь перед нами общие задачи, одни задачи», — резюмировал он.

Чемпионат мира по футболу прошел в России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем мундиаля стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

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