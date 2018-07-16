Кейт Миддлтон начала подражать Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон приехала на финальный матч теннисного турнира Wimbeldon в платье такого же ярко-желтого цвета, в каком недавно была Меган Маркл на вечере Your Commonwealth. Об этом сообщает The Sun.

В воскресенье, 15 июля, жена принца Уильяма появилась на состязании в миди-платье итальянского модного дома Dolce & Gabbana.

На момент публикации платье как у Кейт Миддлтон стоимостью 1 053 доллара было полностью раскуплено.

Ранее, 5 июля, Меган Маркл пришла с мужем на встречу молодых лидеров в Лондоне в желтом платье с открытыми плечами американского дизайнера Брендона Максвелла. Отмечается, что это был первый раз со дня свадьбы, когда герцогиня надела наряд броского цвета.

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53-летнюю невестку королевы Великобритании графиню Уэссекскую Софи также уличили в подражании Меган Маркл. 10 июля на празднование столетия королевских Военно-воздушных сил Софи пришла в шляпке как у жены принца Гарри, которую дизайнер Филип Трейси изготовил для герцогини Сассекской в качестве аксессуара к ее белому платью-рубашке.

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