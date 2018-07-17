Власти Подмосковья отметили интерес жителей к танцам

Несколько десятков тысяч человек уже приняли участие в акции «Танцы в парках», которая проходит в муниципалитетах Московской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 17 июля.

«Уже стала доброй традицией ежегодная летняя акция "Танцы в парках", проводимая министерством социального развития региона совместно с муниципальными образованиями. Если еще два года назад в ней принимали участие не более десяти муниципалитетов и тысячи граждан, то в этом году она проходит в каждом муниципальном образовании, а число участников достигает десятков тысяч человек», — рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она напомнила, что пожилые люди также могут посетить танцевальные классы различных направлений. Мастер-классы проходят каждый день в местах общественного досуга. Узнать о месте и времени проведения акции можно в центрах социального обслуживания по месту жительства, уточняется в сообщении. Предварительно записываться не нужно.

Всего этим летом запланировано более 50 бесплатных танцевальных классов. Кроме того, в ряде муниципалитетов жители могут бесплатно заняться йогой.