Фестиваль «Форма» объявил полную программу

Фестиваль современного искусства «Форма» объявил полную программу. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В этом году названия сцен аппелируют к работе художницы Натальи Сейнарт "Манифестация": музыкальная сцена — "Возможно", электронная — "Наверное" и театральная — "Предположим". Проект выполнен в эстетике классического транспаранта, к которым современные художники в последние годы обращаются особенно охотно и часто», — говорится в сообщении.

На музыкальной сцене выступят Acid Mothers Temple, Донни Бенет, ансамбль «Алаш», российские группы «Вежливый отказ», «Четыре позиции Бруно» и Elektromonteur.

Электронную сцену представят Tolouse Low Trax, Eindkrak и Лорел Хало, а также российские диджеи Odopt, Андрей Антонец и Артемий Анрилов. В театральной программе заявлены коллектив AXE, театр «Организмы», «Театр. На вынос».

Перформансы представят Олег Кулик, Пахом и Константин Звездочетов.

Седьмой фестиваль современного искусства «Форма» пройдет 21 июля на территории Трехгорной мануфактуры.