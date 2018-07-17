Ведущий предложил гостям ужина в поддержку инвалидов «заткнуться» и был освистан

Телеведущий каналов Sky News и Fox Sports Грег Томсон (Greg Thomson) накричал на гостей благотворительного мероприятия. Об этом сообщает The New Daily.

13 июля Томсон вызвался поработать ведущим благотворительного ужина в поддержку инвалидов, на который пришли более 400 гостей. Кто-то из присутствующих записал на видео, как журналист общался с посетителями со сцены.

В ролике можно услышать, что Томсон всеми силами пытался привлечь внимание зала, прибегая к нецензурным выражениям. «Можете все заткнуться? Закрой свой рот. Следи за своими манерами и заткнись», — кричал взволнованный телеведущий.

В один момент посетители начали освистывать журналиста, и к нему подошел один из организаторов мероприятия. Он попросил Томсона остановиться, ведь люди «просто хотят выпить», на что телеведущий предложил гостям поругаться с ним. Затем организатор заявил, что ужин пора заканчивать.

Представителей телеканала Sky News возмутила запись с участием Томсона. Они заявили, что журналист не появится в эфире до тех пор, пока не будет проведено расследование инцидента.

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