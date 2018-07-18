В Сирии разбился военный самолет

Обломки неизвестного военного самолета нашли в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Он разбился примерно в 15 километрах от города Эш-Шаддад. Крушение сопровождалось мощным взрывом, передает агентство Al-Masdar News.

Предполагается, что самолет принадлежал коалиции во главе с США, но точно об этом пока не известно.

Эш-Шаддад, уточняет издание, сейчас находится под контролем поддерживаемых США оппозиционных Сирийских демократических сил (SDF). Ранее в городе господствовали боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, предполагает, что обломки принадлежат не самолету, а американской баллистической ракете MGM-140 ATACMS. «Она имеет дальность от 128 до 300 км и может запускаться с помощью системы M142 HIMARS. Ранее HIMARS уже использовались в Сирии против боевиков "Исламского государства"», — уточняет блог.

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