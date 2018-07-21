Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл выставку агротехнологий «Подмосковье-2018». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие организовано в рамках Дня поля Московской области, который проходит в регионе уже в 23-й раз. В нынешнем году его посетят более 3 тысяч человек.

На выставке представлена отечественная и зарубежная техника для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, оборудование для подготовки почвы, посева и посадки, перспективные сорта и гибриды культур.

«Мы сегодня проводим традиционное мероприятие, связанное с развитием сельского хозяйства, агробизнеса. Все самые современные технологии, машины представленный здесь», — сказал губернатор. «В Московской области реализуется достаточно амбициозная программа. За последние 5 лет мы ввели большое количество земли в сельхозоборот – с 53 до 90 процентов. Остаются только неудобные, тяжелые земли, но и их мы тоже вводим. Мы заинтересованы в том, чтобы создавать больше рабочих мест. Подмосковье – это всегда высокие технологии, в том числе в агробизнесе», — отметил он.

Губернатору доложили о работе по борьбе с борщевиком и продемонстрировали технологию удаленного покоса с помощью робота-дрона. В этом году правительство Московской области на ликвидацию сорняка выделило почти 300 миллионов рублей. На портале «Добродел» было организовано голосование, с помощью которого жители определили около 1,5 тысяч наиболее заросших участков. Все указанные места будут обработаны в первоочередном порядке. В настоящее время на территории региона уже обработано 13,5 тысячи гектаров земли, где растет борщевик.