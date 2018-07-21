Участник группы Migos попался на хранении оружия

Американский хип-хоп-исполнитель Кари Кендрэлл Сэфас, более известный как Offset, попал в полицию — у него в машине нашли оружие. Об этом сообщает TMZ.

Как отмечают источники издания, автомобиль, в котором ехал рэпер, остановили автоинспекторы из-за тонированных стекол. При проверке стражи порядка обнаружили в салоне как минимум одну единицу огнестрельного оружия.

Музыкант уже находится на пятилетнем испытательном сроке за хранение оружия и марихуаны. Нарушение режима может грозить ему лишением свободы.

Offset — участник хип-хоп-группы Migos, в котором также состоят члены его семьи Takeoff и Quavo.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!