Рэпер L’One объяснил способ улучшить жизнь россиян

Российский рэпер L’One рассказал корреспонденту «Ленты.ру» о том, как улучшить жизнь в России.

По словам музыканта, в частности, этому способствует постепенное возвращение в жизнь школьников и студентов норм ГТО. Также певец отметил, что хотя и плохо помнит советское время, ностальгирует по дружбе между народами и отсутствию границ.

«Я застал СССР в очень юном возрасте, мне тяжело судить. Можно сказать, что я толком и не помню. Но оставить точно бы хотелось нормы ГТО, которые немного возвращаются в жизнь школьников и студентов. Музыку и фильмы, которых было очень много. Вернуть общение между странами. Отсутствие границ. Братство людей разных национальностей», — пояснил рэпер.

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Он также заявил, что Россию ждет «светлое будущее». «Поколение сменяется, и мы способны сделать так, чтобы наша страна стала сильнее, красивее и успешнее!» — подчеркнул L’One.

L’One (настоящее имя Леван Горозия) — российский рэпер и дизайнер одежды грузинского происхождения, основатель бренда Cosmokot. 19 ноября в московском зале «Крокус Сити Холл» пройдет сольный концерт музыканта с симфоническим оркестром.