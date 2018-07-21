ЛГБТ-вандал после Черчесова испортил граффити с Данилой Багровым из «Брата»

В Санкт-Петербурге вандал испортил граффити с героем фильма «Брат» Данилой Багровым. Об этом сообщает «Фонтанка».

На черно-белом портрете с подписью «В чем сила, брат?» появилось дополнение «в ЛГБТ. xEBAx». Издание выяснило, что вандал «проанализировал» киноленту в поисках ксенофобских высказываний и сделал вывод, что «правда только на стороне угнетенных. А, значит, сейчас на стороне ЛГБТ».

Авторы граффити из команды HoodGraff рассказали «Фонтанке», что намерений восстанавливать портрет у них нет. «С этим, скорей всего, справятся коммунальщики», — заявили они.

15 июня вандал с подписью xEBAx испортил граффити, на котором изображен главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Поверх рисунка, на котором Черчесов отдает честь, появилась надпись: «Почему мундиаль в гомофобной стране?». Тогда СМИ выяснили, что такой ник использует «известный петербургский фрик-транссексуал», однако не смогли доказать его причастность к порче рисунка. Позднее граффити было закрашено коммунальными службами.

Фильм «Брат» вышел в 1997 году. Он посвящен жизни ветерана Первой чеченской войны Данилы Багрова, который приезжает к брату в Санкт-Петербург и оказывается втянут в бандитскую жизнь города. Действие сиквела «Брат-2» переносится в США. Роль Багрова исполнил актер Сергей Бодров-младший.

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