Вандалы снова испортили граффити с Черчесовым в Петербурге

Вандалы во второй раз испортили граффити, на котором изображен главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Поверх рисунка, на котором Черчесов отдает честь, появилась надпись: «Почему мундиаль в гомофобной стране?». Под ней оставлена роспись xEBEx. Как отмечает «Пятый канал», такой ник использует «известный петербургский фрик-транссексуал», причастность которого к порче граффити не доказана.

Новое граффити с Черчесовым появилось в Санкт-Петербурге пять дней назад. Ранее на этом же месте был оставлен рисунок тренера, который пальцами показывал латинскую букву «L». Он был испорчен вандалами, которые «отрезали» палец, закрасив его серой краской. Известно, что это граффити не понравилось болельщикам «Зенита», которым жест Черчесова показался приветствием польского клуба «Легия».

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года, ранее он работал именно с «Легией». На домашнем чемпионате мира национальная команда под его руководством дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила Хорватии.

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