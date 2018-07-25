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Минспорта и Корпорация МСП поддержат МСБ в области физкультуры и спорта

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Министерство спорта Российской Федерации и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) намерены развивать сотрудничество по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, популяризации предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, создания условий для занятий спортом для всех категорий населения. Соответствующие соглашение о взаимодействии и план мероприятий («дорожная карта») были подписаны в среду, 25 июля 2018 года, говорится в сообщении Корпорации МСП.

Со стороны Министерства спорта Российской Федерации документ подписал руководитель ведомства Павел Колобков, со стороны Корпорации МСП — генеральный директор Александр Браверман.

«Подписание соглашения — важное событие для спортивной отрасли, – подчеркнул министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. — Минспорт России уже имеет успешный опыт реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства. При этом совместно с представителями малого и среднего бизнеса мы планируем совершенствовать механизмы частных инвестиций в спорт. И, прежде всего, в массовый спорт. Уверен, наше взаимодействие станет полезным для развития МСП в сфере физической культуры и спорта по всей стране».

«Развитие малого и среднего бизнеса в области физической культуры и спорта является одной из важнейших задач, позволяющих в том числе обеспечить создание условий для вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом, для развития спорта высших достижений, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. – Наше сотрудничество в рамках реализации сегодняшнего соглашения позволит сформировать систему поддержки субъектов МСП в области физкультуры и спорта, стимулировать рост числа таких компаний и развитие действующего бизнеса».

В рамках реализации основных положений соглашения стороны планируют создание механизмов финансовой поддержки для малых и средних компаний, реализующих проекты в области физической культуры и спорта. Речь идет, в частности, о разработке комплекса мер («коробочного продукта»), в том числе с использованием линейки кредитно-гарантийной поддержки участников Национальной гарантийной системы.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет содействие увеличению доли участия субъектов МСП в сфере физической культуры и спорта в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.

В рамках соглашения представители Минспорта России примут экспертное участие в разработке «базы правовых решений для субъектов МСП», включающей описание типовых проблемных ситуаций (кейсов), возникающих при реализации субъектами МСП бизнес-проектов, а также юридических механизмов выхода из них.

Стороны займутся разработкой предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерациив части оказания поддержки субъектам МСП в сфере физической культуры и спорта и реализацией совместных мероприятий, направленных на популяризацию института предпринимательства, создание условий для занятий спортом для всех категорий населения.

В рамках взаимодействия стороны также планируют организовать совместную работу по информированию малых и средних компаний в сфере физической культуры и спорта о реализуемых мерах кредитно-гарантийной поддержки бизнеса, возможностях использования сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП. Кроме того, планируется проведение совместно с крупнейшими заказчиками и электронными торговыми площадками обучающих семинаров для субъектов МСП с учетом практики закупочной деятельности.

Сотрудничество будет осуществляться в формате обмена информацией, создания совместных рабочих групп, разработки проектов и инициатив по приоритетным направлениям деятельности сторон.

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