На «Доброфесте» выступят «Пилот», Anacondaz и создатель «Нашествия»

На музыкальном фестивале «Доброфест» выступят «Наив», «Пилот», Louna, Animal ДжаZ, Anacondaz, F.P.G., «Бригадный Подряд», «Слот», 25/17 и десятки других коллективов. На фестивале также сыграют команды Distemper, «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш», ранее отказавшиеся выступать на «Нашествии».

«Доброфест» пройдет 27, 28 и 29 июля на аэродроме «Левцово» в 17 километрах от Ярославля. Фестиваль развернется на трех площадках — Зеленой и Красной сценах, а также на сцене Garage Band, организованной «Музторгом» и Roland. Помимо полноценных выступлений музыкантов, на Garage Band будут проводиться джем-сейшены и автограф-сессии.

Среди приглашенных иностранных гостей — шведский коллектив The Hives, Smash Hit Combo из Франции, а также шотландцы The Exploited, впервые придумавшие ирокезы в конце 1970-х, говорится на сайте мероприятия.

При поддержке посольства Израиля в РФ на Зеленой сцене дебютирует идни-рок коллектив Buckets N Joints. Ради концерта в Левцово из творческого отпуска выйдет группа «Тараканы!».

Фестиваль посетит Михаил Козырев, ведущий и продюсер ночного эфира канала «Дождь», причастный к созданию «Нашего радио», «Радио Ultra» и радиостанции «Максимум», а также основавший фестивали «Нашествие» и «Максидром». 27 июля он презентует моноспектакль «Музыка и смерть» о том, почему любимые артисты нередко уходят гораздо раньше времени физического угасания, часто на пике славы.

На территории «Доброфеста» организованы пункты питания, душевые кабины, камера хранения, станции зарядки телефонов, фельдшерский пункт, биотуалеты, почтовое отделение и даже персональный ЗАГС.

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