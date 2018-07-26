Украинский чиновник получил политическое убежище в Великобритании

Бывший руководитель «Укрспецэкспорт» Сергей Бондарчук получил политическое убежище в Великобритании. Об этом сообщает УНИАН.

Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) не устроило решение лондонского суда. «Герой Украины побоялся предстать перед украинским правосудием за свои коррупционные преступления и попросил политического убежища в Великобритании. Жаль, что британский суд такой приют предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров», — написал на своей странице в Facebook заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обвиняла Бондарчука в завладении средствами «Укрспецэкспорта» на сумму более семи миллионов долларов. В марте 2017 года его задержали в Великобритании, решался вопрос об экстрадиции на Украину, однако тогда суд освободил его под залог в 75 тысяч фунтов стерлингов.

Бондарчук был генеральным директором «Укрспецэкспорт» с 2005 до 2010 год. Компания обладает монопольным правом осуществлять экспорт и импорт продукции и услуг военного и двойного назначения.

В 2010 году Бондарчук стал героем Украины.

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