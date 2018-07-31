Геев рассадили в самолете ради пары натуралов

Пассажир нетрадиционной ориентации Дэвид Кули заявил, что его рассадили с партнером на рейсе авиакомпании Alaska Airlines, чтобы пара натуралов сидела вместе. Об этом он написал на странице в Facebook.

«Мы сидели на забронированных местах, когда бортпроводник подошел к нам и попросил моего партнера пересесть с его кресла в премиум-классе в эконом-класс, чтобы другая пара могла сесть вместе», — сообщил мужчина. «Я объяснил, что мы тоже пара и хотим сидеть рядом, однако бортпроводник поставил нас перед выбором: пересесть или покинуть борт самолета», — добавил он.

После этого Кули с партнером покинули авиалайнер, «не выдержав такого унижения». «Я не могу поверить, что авиакомпания в наше время отдала предпочтение традиционной паре и даже попросила нас выйти из самолета», — заключил разочарованный пассажир.

Представители авиакомпании подтвердили, что они попросили пару пересесть в эконом-класс, однако сделали это из-за ошибки с местами.

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В июле подростка с инвалидностью Эли выгнали из самолета авиакомпании Emirates из-за эпилепсии, несмотря на разрешение врачей на перелет. Эли возвращался с семьей во Францию из Новой Зеландии, и при пересадке в Дубае, когда они ожидали взлета на борту, их попросили удалиться из самолета.

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