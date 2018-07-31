Судьба «суицидального» кирпича захватила пользователей сети

Пользователь Twitter под ником Степан Петарда отследил судьбу кирпича, который постепенно скатывался с крыши соседнего дома. Историю «суицидального» строительного материала он рассказал в своих твитах.

Серия публикаций с фотоотчетами с места событий началась 19 июля. В тот день мужчина пообещал регулярно выкладывать снимки кирпича. Первый пост собрал более 650 ретвитов и почти четыре тысячи лайков, и Степан Петарда продолжил публиковать фотографии.

На второй день пользователь написал, что за сутки кирпич не сместился. Однако мужчина все равно направил заявку в коммунальные службы, чтобы те сняли строительный материал с крыши.

23 июля Степан Петарда пошутил, что кирпич постепенно теряет уверенность. «На теле заметны синяки и ушибы. Вполне вероятно, он является жертвой домашнего насилия», — добавил он.

Спустя пять дней после заявки коммунальные службы так и не приехали, зато на крышу прилетел голубь.

Через неделю после первого поста Степан Петарда опубликовал снимок крыши от 3 мая. Как выяснилось, кирпич уже лежал там, однако находился гораздо дальше от края.

Последний раз пользователь выходил на связь 27 июля. На тот момент кирпич все еще был на крыше, однако почти наполовину съехал за край.

Судьба строительного материала остается неизвестной. Неравнодушные пользователи морально поддержали кирпич под последним постом и попросили Степана Петарду продолжить рассказ.

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