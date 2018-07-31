На курорте «Роза Хутор» выступят Дельфин и Земфира

На курорте «Роза Хутор» 10 и 11 августа пройдет музыкальный фестиваль LiveFest Summer. Об этом сообщается в пресс-релизе.

«В списке хедлайнеров LiveFest Summer — команды мирового уровня Therr Maitz и Pompeya. Поэт и музыкант Дельфин представит свой новый альбом 442, ставший настоящей сенсацией. Наконец, в полном соответствии со слоганом фестиваля "Музыка на высоте", насладимся выступлением Земфиры», — отмечают организаторы.

Главный фестивальный концерт состоится на специально выстроенной сцене на высоте 1600 метров. Посетителей с центральной площади курорта к месту проведения концерта с доставит канатная дорога «Стрела».

Отмечается, что купившим билет предоставят скидки на проживание на курорте. Организаторами мероприятия выступили компании Velvet music, PROталант и VolkovPro.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!