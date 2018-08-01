В Мексике разбился пассажирский самолет

В Мексике разбился самолет Embraer 190, на борту которого находился 101 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Представители авиакомпании-перевозчик «Aeromexico» подтвердили информацию о крушении и сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего. По словам губернатора штата Дуранго Хосе Аиспуро Торреса, при крушении самолета никто не погиб.

Отмечается, что авария произошла через пять минут после взлета самолета из аэропорта в Дуранго, что находится в 40 минутах от центра города.

По данным мексиканских СМИ, большая часть пассажиров покинула самолет самостоятельно. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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