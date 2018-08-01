Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри

В сети появилась видеозапись, сделанная в салоне самолета, потерпевшего крушение в Мексике в среду, 1 августа. Ролик опубликовал телеканал NBC News.

На записи видно, как самолет снижается, ударяется о землю, а затем салон заполняется дымом. На заднем плане слышен детский плач и крики.

По информации Reuters, на борту находились 103 человека, среди них два младенца. Всем им удалось покинуть упавший самолет до того, как его охватило пламя.

Сообщается, что пассажиры отделались травмами. Больше всех пострадал пилот. Он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Авария произошла через пять минут после взлета самолета из аэропорта в Дуранго, что находится в 40 минутах от центра города.

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