В Подмоскове откроют гериатрический центр

Гериатрический центр создадут в Солнечногорском районе на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 1 августа.

«Центр будет создан на основе гериатрического отделения, которое уже работает в госпитале, сейчас мы ведем переподготовку специалистов. Будет расширена мощность учреждения — пока оно рассчитано на 50 коек, также планируется открыть в центре дополнительные направления лечения и реабилитации пациентов с различными хроническими заболеваниями, в том числе болезнями сердца и легких, сахарным диабетом», — сказал министр.

По его словам, в центре будут оказывать помощь пациентам в возрасте старше 60 лет с диагнозом «старческая астения». Люди с этим синдромом чувствуют слабость, медлительность, страдают от потери веса, утончил он.

Дмитрий Марков подчеркнул, что центр начнет принимать первых пациентов уже осенью. Лечение в центре будут проводить в рамках ОМС по направлению лечащего врача.

Гериатрический центр представляет собой социально ориентированное медицинское учреждение. В нем оказывается стационарная, консультативная и диагностическая помощь гражданам пожилого возраста.