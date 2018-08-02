Воробьев проконтролировал ход работ по благоустройству Звездного городка

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проконтролировал ход работ по благоустройству подмосковного Звездного городка. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 2 августа.

В частности, главе региона представили план благоустройства территории на 2018-2020 годы. На эти цели планируется выделить 600 миллионов рублей, сообщили в правительстве.

«За счет этих средств будут реконструированы въездные группы, капитально отремонтирован многоквартирный жилой фонд, установлен арт-знак, на центральной площади будут разбиты клумбы и установлены лавочки», — говорится в сопроводительных материалах.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что по просьбе местных жителей в парке не выпиливали деревья, также учтены пожелания граждан относительно детской площадки: ее покрыли безопасным резиновым покрытием.

«Мы занимаемся благоустройством Звездного [городка] по всем направлениям. С ЦПК (Центр подготовки космонавтов — прим. «Ленты.ру») работаем по тому, как собирать жителей для того, чтобы те или иные вещи обсуждать, потому что очень много всяких вопросов. (...) В этом обсуждении и рождается истина», — заключил Хромушин.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что на благоустройство военных городков необходимо выделить дополнительные средства.