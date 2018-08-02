В Москве выступит группа Infected Mushroom

На дизайн-заводе «Флакон» с 6 по 12 августа пройдет серия концертов под открытым небом Summer Sound 2018. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В течение недели один из главных московских арт-кластеров, расположенный неподалеку от центра города, примет более двадцати артистов, представляющих самые разные тренды развития современной российской сцены, а завершится серия концертов выступлением важных зарубежных хэдлайнеров. Пятидневный шоукейс отечественных музыкальных проектов — независимых, но востребованных на крупнейших площадках по всей стране», — отмечают организаторы мероприятия, творческое объединение Northern Sound.

На Summer Sound 2018 выступят группы «Буерак», «Animal ДжаZ», Therr Maitz, «Панки в городе 2.0», Infected Mushroom, рэпер Хаски и певица Варвара Визбор.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.

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