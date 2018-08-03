Предприниматели Московской области освоят «Территорию бизнеса»

В Крокус Сити Холле 27 августа пройдет форум «Территория бизнеса» для подмосковных предпринимателей.

Организатором мероприятия, которое соберет свыше 6200 представителей малого и среднего бизнеса, выступает Университет и Школа Бизнеса «Синергия» при поддержке правительства Московской области.

Форум направлен на поддержку предпринимательских инициатив и содействие развитию бизнеса в регионе. Ключевыми темами станут создание особых экономических зон, улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций. Участники получат инструменты успешного старта и ведения своего дела от практикующих специалистов, информацию о диджитал-продвижении и личной эффективности.

Спикерами форума выступят владельцы крупных российских и международных компаний, лидеры мнений в сфере бизнеса, представители государственного сектора.

Среди подтвердивших свое участие экспертов — кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр Шохин, основатель бренда Natura Siberica Андрей Трубников, генеральный директор ПАО «Высочайший» (GV Gold) Герман Пихоя, директор интернет-бизнеса «МаксимаТелеком» Артем Пуликов, председатель правления корпорации «Баркли», член бюро правления РСПП Леонид Казинец, генеральный директор сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников и многие другие. Модератором форума станет ректор Школы Бизнеса «Синергия» Григорий Аветов.

На «Территории бизнеса» также будут организованы тематические интерактивные зоны — Экспортная мастерская, Нетворкинг.