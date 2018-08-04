Сестры-итальянки объявили себя потомками Моны Лизы

Две сестры-итальянки объявили себя последними потомками Моны Лизы. Об этом сообщает Daily Mail.

Наталия и Ирина Строцци утверждают, что они родственницы женщины, изображенной на самой известной картине Леонардо да Винчи.

По информации издания, историки уже много лет спорят, кто послужил моделью для портрета. Кто-то говорит, что художник изобразил себя в женском образе, другие утверждают, что он запечатлел образ идеальной женщины. Многие считают, что моделью стала жена торговца шелком Франческо дель Джокондо. Последнего мнения придерживаютсся и сестры Строцци.

C ними солидарен профессор истории искусств из университета Флоренции Рэб Хэтфилд, который заявляет, что на картине изображена Лиза Герардини дель Джокондо, поэтому Наталья и Ирина Строции могут с уверенностью считать себя ее потомками.

«Это наша прабабушка, в наших венах течет та же кровь», — заявила Ирина Строцци.

В сентябре стало известно, что во Франции был найден рисунок с изображением обнаженной женщины, который мог быть наброском к картине «Мона Лиза».

Полное название «Моны Лизы», или «Джоконды», — «Портрет госпожи Лизы Джокондо». Картина была написана да Винчи в 1503-1505 годах.

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