В пробуренной на Ямале скважине обнаружили останки древних растений и животных

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) при исследовании рельефа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) обнаружили останки древних растений и животных, сообщает ТАСС.

По данным агентства, исследователи пробурили две скважины вдоль реки Надым для реконструкции происхождения и развития древних естественных форм рельефа, чтобы понять процессы, сформировавшие современный облик севера Западной Сибири.

«В одной из них на глубине более восьми метров вскрыты слои песков, содержащие остатки растений и животных, населявших регион тысячи лет назад», — поведал директор НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ, профессор, доктор биологических наук Андрей Соромотин.

Он отметил, что в полевой сезон этого года ученые работают в Субарктическом научном стационаре университета около ямальского города Надыма. Исследования проводятся в рамках трех грантов Российского фонда фундаментальных исследований, поддержанных правительством региона, и ведутся по нескольким направлениям: выявление загрязнения почвенного покрова экосистем автономного округа, оценка влияния пожаров на состояние пастбищных ресурсов, изучение процессов в тундровой и северо-таежной зонах Западной Сибири.

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