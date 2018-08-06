Стало известно имя пойманного в Испании российского вора в законе

Названо имя одного из трех воров в законе, задержанных в одном из ресторанов испанского города Марбелья; одного из них правоохранительные органы Испании считают третьим по влиянию лицом в российском преступном мире. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным издания, один из трех задержанных — 39-летний вор в законе Ираклий Пипия (Ика Сухумский). Авторитет получил воровской титул в декабре 2012 года на сходе в Дубае (ОАЭ) при участии влиятельных воров в законе Тариэла Ониани (Таро) и Мераба Дженгвеладзе (Сухумского).

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Об операции в Испании стало известно 5 августа. Как отмечало агентство Europa Press со ссылкой на заявление Национальной полиции, все трое задержанных заключены под стражу по подозрению в покушении на убийство, подделке документов и причастности к организованной преступности. Их лишили права на освобождение под залог.

В ресторане подозреваемые, по версии следствия, планировали убийство своего конкурента, который собирался переехать в Испанию и воссоздать организованную преступную группировку (ОПГ), ликвидированную в июне этого года. Тогда в Испании прошла крупномасштабная операция, в ходе которой были задержаны 129 человек, преимущественно выходцы из Армении.

Задержания стали продолжением операции по разгрому в Испании зарубежных криминальных структур. Ее первая фаза прошла в ноябре 2017 года, тогда были задержаны 30 человек из так называемой грузинской группировки. Вторая часть, когда были пойманы 129 человек, имела цель обезвредить армянскую ОПГ, связанную с грузинской.

Операция стартовала после двойного убийства в Каталонии в 2016 году. Тогда были убиты двое граждан Грузии, связанных с ОПГ во главе с Кахабером Шушанашвили. Последний в марте 2016-го был приговорен испанским судом почти к 21 году тюрьмы (позднее срок уменьшили до 15 лет), а в этом году его экстрадировали во Францию, где он получил 10 лет лишения свободы и ждет еще одного суда, который намечен на 2019 год.

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