Aphex Twin выпустил опасный для здоровья клип

Aphex Twin / YouTube

Композитор электронной музыки Ричард Дэвид Джеймс, выступающий под псевдонимом Aphex Twin, выпустил клип на трек T69 Collapse. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

В подписи к ролику содержится предупреждение, что клип опасен для людей со светочувствительной эпилепсией. Артист также анонсировал новый альбом, который выйдет 14 сентября.

Изначально премьера клипа должна была состояться на телевидении, в блоке Adult Swim, но ролик не прошел тест Хардинга (на мерцание, которое может вызвать эпилепсию).

Aphex Twin — ирландский композитор и музыкант, специализирующийся на таких жанрах, как IDM, эмбиент и эйсид-техно. Записал несколько альбомов на британском лейбле Warp Records. В 2015 году выпустил студийную пластинку Syro, за которую получил премию «Грэмми».

Aphex Twin выступит в ноябре на фестивале Club To Club в Турине.

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