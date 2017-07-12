Видео: Korg / YouTube

Композитор электронной музыки Ричард Дэвид Джеймс, выступающий под псевдонимом Aphex Twin, выпустил новый трек. Запись опубликована на YouTube-канале Korg.

Композиция под названием korg funk 5 создана с помощью электромузыкального оборудования японской компании Korg. Джеймс использовал в том числе такие продукты, как грувбокс Korg Volca beats и монофонический аналоговый синтезатор Korg Monologue x3, в разработке настроек которого ранее участвовал сам.

Aphex Twin — ирландский композитор и музыкант, специализирующийся на таких жанрах, как IDM, эмбиент и эйсид-техно. Записал несколько альбомов на британском лейбле Warp Records. В 2015 году выпустил студийную пластинку Syro, за которую получил премию «Грэмми».