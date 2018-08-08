Звезда «Друзей» попал в больницу с продырявленной кишкой

Американо-канадский актер Мэттью Перри перенес хирургическую операцию. Об этом в среду, 8 августа, сообщает Entertainment Weekly.

Артист был госпитализирован из-за сквозного отверстия в стенке толстой кишки. «Мэттью Перри недавно прооперировали в больнице Лос-Анджелеса, чтобы ушить отверстие в желудочно-кишечном тракте», — заявил его представитель.

Он добавил, что 48-летний Перри благодарит всех за беспокойство и просит не нарушать его право на частную жизнь, пока он проходит лечение.

Мэттью Перри наиболее известен по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья». Он также сыграл в фильме «Девять ярдов» и его продолжении «Десять ярдов».

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