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В российском правительстве назвали Саакашвили трусливым клоуном

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Михаил Саакашвили

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова опровергла слова бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили об обстоятельствах конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В беседе с журналистами радиостанции «Эхо Москвы» она подчеркнула, что все, что говорит Саакашвили, является «враньем от первого до последнего слова».

По словам Тимаковой, она не видит смысла комментировать «бред очевидно психически нездорового человека, трусливого клоуна, который объявлен в международный розыск собственной страной, позорно покинувшего другую страну».

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о своем отношении к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, а также назвал детали переговоров между ними в 2008 году.

«Медведев… Ну, это, конечно, на самом деле полное ничтожество. Потому что я пытался с ним связаться по телефону. И сначала я за ним бегал в Астане [6 июля 2008 года]. И он мне сообщил о планах войны где-то там на дискотеке у [президента Казахстана Нурсултана] Назарбаева. И потом сбежал в туалет, чтобы я не продолжил разговор», — рассказал Саакашвили о встрече лидеров СНГ на мероприятии, посвященном Дню столицы Казахстана.

«Медведев из себя — ноль. Я думал, что я общаюсь с президентом России, а оказалось, что я общаюсь с человеком, который вообще никакой (…). Он сам мне сказал: "Ты знаешь, не я принимаю решения, а там, в Москве, — другие законы жанра" — это его фраза», — добавил экс-президент Грузии.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2008-м, в начале его второго президентского срока, Грузия ввела войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.

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