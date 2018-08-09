Названа причина смерти актрисы из «Супермена»

Причиной смерти канадо-американской актрисы Марго Киддер стала передозировка наркотическими веществами и алкоголем. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам судмедэксперта, артистка совершила суицид.

Как заявили друзья Киддер, актриса долго боролась с психическими заболеваниями, а последние месяцы жизни провела в доме с наркоманами, которых она пыталась «исправить».

В 1990 году женщина попала в аварию, после чего два года передвигалась на инвалидной коляске, а также оказалась в больших долгах. Шесть лет спустя она на некоторое время оказалась бездомной.

О смерти Киддер стало известно в мае. Артистке было 69 лет.

Марго Киддер наиболее известна по роли Лоис Лейн в серии фильмов о Супермене: «Супермен» (1978), «Супермен 2» (1980), «Супермен 3» (1983) и «Супермен 4: Борьба за мир» (1987).

Она также снялась в картинах «Поймать убийцу», «Боб», «Маска призрака», «Молодой Айвенго» и «Хэллоуин 2».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!