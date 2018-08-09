Похищение морской черепахи на пляже попало на видео

Беспомощную морскую черепаху украли с пляжа в Никарагуа. Видео инцидента опубликовало издание Daily Mail.

Браконьер унес черепаху с охраняемого пляжа у города Сан Хуан Дель Сюр на глазах у людей, которые там отдыхали. На видео заметно, что рептилия могла только махать конечностями, пока человек тащил ее на плече.

Как сообщает издание со ссылкой на главу некоммерческой организации Paso Pacifico Лизы Гонзалес, видео говорит о новом уровне жестокости браконьеров: предполагается, что теперь они забирают черепаху, чтобы она отложила яйца на месте, а саму рептилию продают ради мяса.

Оливковая черепаха — один из пяти видов черепах, обитающих в Никарагуа. Ежегодно на побережье этой страны прибывает около 150 тысяч оливковых черепах для того, чтобы отложить яйца.

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