Британец пустил свинку погулять на улице и угодил под суд

Житель Великобритании был задержан полицией из-за того, что прогуливался со свиньей без поводка. Об этом сообщает BBC News.

Полиция английского города Норидж прибыла на место по вызову, поскольку местный житель пожаловался, что «непривязанная» свинья бегает с собакой. Последняя успела укусить одного из офицеров.

Владелец животных был арестован и обвинен в нарушении общественного порядка и бесконтрольном выгуле агрессивной собаки. Кроме того, полиция обнаружила в своде местных законов еще одно требование: в нем закреплено, что жители Норидж обязаны держать на поводке свинью во время выгула.

Свинью конфисковали сотрудники Королевского общества защиты животных от жестокого обращения. Полицейский, который фотографировал животное, заявил, что у него «просто нет слов». Судя по снимкам, питомец оказался некрупным.

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