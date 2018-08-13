Арестован пытавшийся ворваться в кабину пилотов авиадебошир

Суд арестовал агрессивного авиадебошира с рейса Хабаровск — Красноярск, который пытался проникнуть в кабину пилотов, нецензурно обзывал экипаж и пассажиров, а в отделе полиции сломал лавку. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Мужчине планируется предъявить обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «хулиганство», «применение насилия в отношении представителя власти» и «умышленное повреждение чужого имущества».

Видео с подозреваемым опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел 9 августа. Буйного пассажира сняли с рейса до вылета самолета и доставили в отдел полиции, где он не успокоился, а стал оскорблять полицейских и сломал лавку.

Несмотря на такое поведение, дебошира отпустили, сообщает Вести.Ru. По данным портала, мужчина ранее устраивал ДТП со смертельным исходом.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в случившемся, в результате против дебошира было возбуждено уголовное дело и его вновь задержали.

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