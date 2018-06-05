«Аэрофлот» ввел «черные списки» авиадебоширов

Компания «Аэрофлот» ввела «черные списки» авиадебоширов. Теперь пассажиры, ранее замеченные в деструктивном поведении на борту воздушного судна, не будут допущены к перевозке. Об этом сообщили «Ленте.ру» в авиакомпании.

Основаниями для внесения пассажира в «черный список» и дальнейшего отказа ему в перевозке в течение одного года на всех рейсах «Аэрофлота» будут невыполнение распоряжений командира воздушного судна, хулиганство на борту, а также совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации воздушного судна.

«Наряду с ужесточением ответственности за нарушения на борту воздушного судна, предоставление авиакомпаниям права отказывать в перевозке авиадебоширам является очередным значимым этапом комплекса законодательных мер по снижению и профилактике правонарушений на борту», — заявил заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимир Александров. «Вступление в силу закона позволит Аэрофлоту обеспечить законопослушных пассажиров еще более безопасным и комфортным полетом», — подчеркнул он.

4 июня 2018 года вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации», позволяющий авиакомпаниям вести «черные списки» деструктивных пассажиров и отказывать им в перевозке.