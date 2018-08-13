Google поймали на постоянной слежке за всеми пользователями

Сервисы Google записывают историю местоположения владельца смартфона, даже если тот отключил эту функцию в настройках конфиденциальности. Об этом говорится в исследовании Associated Press.

На странице поддержки Google указано, что пользователи могут в любой момент отключить историю передвижений, однако некоторые фирменные приложения продолжат автоматически сохранять данные с отметкой о времени без разрешения.

Исследователи отмечают, что Google записывает информацию о местонахождении пользователя в тот момент, когда он открывает приложение «Карты». Автоматические ежедневные обновления погоды на Android-смартфонах точно определяют, где находится владелец устройства. Кроме того, отдельные запросы в поисковике, которые вообще не связаны с местоположением, могут точно определять широту и долготу пользователей и сохранять ее в учетной записи.

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Проблема конфиденциальности затрагивает около двух миллиардов пользователей Android-устройств и сотни миллионов владельцев смартфонов компании Apple, на которых установлены фирменные сервисы Google.

Представители компании Google заявили, что у компании есть несколько инструментов, которые используют местоположение пользователя.

«Мы предоставляем четкие описания этих инструментов и надежные средства управления, чтобы люди могли включать, выключать или удалять свои истории в любое время», — отметили в пресс-службе корпорации. В Google добавили, что пользователи могут полностью отключить историю местоположений, однако для этого им нужно зайти в настройки конфиденциальности и отключить другой параметр под названием «История приложений и веб-поиска».

Эксперты упрекнули компанию в том, что этот пункт меню никак не связан с историей местоположений, поэтому рядовые пользователи не узнают о нем и вряд ли его отключат. При этом их локация постоянно будет отслеживаться.

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