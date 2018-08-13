В России засомневались в родстве с Украиной

Руководитель Центра по истории Древней Руси Института российской истории РАН Владимир Кучкин заявил, что человек, который делает заявления об ответственности Украины за действия России, плохо знает историю. Так он прокомментировал заявление главы Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктора Мироненко, который назвал Россию младшим братом Украины, пишет «Взгляд».

«Он делает так, как делали его предшественники, которые считали, что надо поднимать забитый украинский народ до культурных высот, и объявляют сейчас вещи, которые с историей никак не согласуются», — заявил российский историк. По его мнению, Мироненко хочет доказать, что украинцы влияли на рост и могущество русских князей.

Эксперт отметил, что украинцев в IX веке, когда образовалось древнерусское государство, не было, а все народы назывались Русью. Он также добавил, что развивающийся сейчас украинский национализм был еще в 90-е годы XIX веке в Малороссии, когда там начал развиваться капитализм.

Ранее 12 августа Виктор Мироненко заявил в эфире телеканала 112, что Россия является младшим братом Украины, и Киев несет ответственность за российское государство. По мнению историка, россияне происходят от украинцев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!